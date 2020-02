Manuela Eanes não desiste de referendo à eutanásia

Veja também:

Manuela Eanes reforça o apelo à realização de um referendo sobre a despenalização da eutanásia e considera que o processo não está fechado com a aprovação dos cinco projetos no Parlamento.



“Eu sou uma mulher de fé, otimista e acho que não se deve desistir das causas importantes”, começa por afirmar a antiga primeira dama, em declarações à Renascença.

Depois da aprovação da eutanásia, esta quinta-feira, no Parlamento, Manuela Eanes diz que é altura de “serenar”, fazer uma “reflecção profunda e séria”, para depois se avançar para uma consulta popular.

“Acho que agora devemos serenar. O próximo passo penso que é o referendo, mas não é um referendo qualquer. Tem que haver uma ampla discussão, uma boa informação e não é de um dia para o outro”, defende.

Questionado se aprovação dos cinco projetos pelos deputados é o passo final, Manuela Eanes responde: “nem pensar, de maneira nenhuma”.

O Parlamento deu esta quinta-feira o primeiro passo a favor da legalização da eutanásia ao aprovar por maioria os projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PEV, do PS, do PAN e da Iniciativa Liberal nesse sentido.

As cinco propostas foram votadas em simultâneo, com cada deputado a levantar-se, por ordem alfabética, e a dizer como é que votava para todos.

Todas as propostas conseguiram mais do que os 111 votos necessários para serem aprovados, num dia em que estiveram na Assembleia da República 222 deputados.