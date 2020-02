Ligação aérea entre Trás-os-Montes e Algarve vai ser suspensa

A linha aérea entre Bragança e o Algarve vai ser suspensa a partir do próximo sábado. Em causa está a validação do Tribunal de Contas para que seja dada luz verde ao contrato assinado pela Sevenair para a concessão da rota.

“A Sevenair informa que a partir do próximo dia 22 de fevereiro‚ a linha aérea regional entre Bragança‚ Vila Real‚ Viseu‚ Cascais e Portimão‚ está temporariamente encerrada”, lê-se no comunicado publicado no site da companhia aérea, onde é explicado que “a reativação está condicionada à contratação do serviço público que ainda não foi formalizada”.

O presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias, mostra-se preocupado e explica que, se a suspensão acontecer, vai causar grandes constrangimentos à região.

“Espero que seja apenas um alerta neste momento e que não venha a concretizar-se, uma vez que representaria uma perda terrível, não só para Bragança, mas para a região de Trás-os-Montes e cidades onde faz escala. O que não queremos que aconteça de forma nenhuma”, afirma.

“É uma situação que não deveria ter chegado a este ponto. Há cerca de um ano e dois meses que este processo está a ser trabalhado e neste momento ainda não tem o visto do Tribunal de Contas que é necessário para que o contrato seja assinado”, refere Hernâni Dias.

O autarca diz compreender que “a empresa que está a realizar a operação não consiga de forma nenhuma aguentar muito mais tempo esta situação, porque, desde há um ano e dois meses tem vindo a ser sucessivamente prorrogado o contrato anterior, sem que tenham qualquer tipo de vinculo contratual assinado e, obviamente, por questões de segurança da empresa não tenham disponibilidade, nem sequer financeira para conseguirem garantir a operação”, assinala.

O presidente da Câmara de Bragança ainda acredita que o Tribunal de Contas possa validar o contrato de concessão considerando que é “relevante” que se mantenha a ligação aérea.

“Acredito que até ao dia 22 deste mês tudo se resolva a contento das partes, por forma a que haja uma resolução do Tribunal de Contas para que dê o aval a este contrato e que da parte do governo e da operadora consigam garantir que a ligação continua a existir”, conclui.

