Graciosa com cada vez mais energias renováveis, mas consumidores não poupam na fatura

É inaugurado esta quinta-feira, na ilha Graciosa, o projeto piloto que promete colocar a ilha açoriana na linha da frente, pela aplicação de tecnologias e sistemas de ponta na valorização energética dos recursos naturais.



Trata-se de um sistema combinado de energias eólicas, solares e baterias, que permite armazenar a energia que não é consumida. A iniciativa pioneira vai servir os quatro mil habitantes da ilha, que, no entanto, não devem ver a conta da energia diminuir.

O Graciólica é um investimento de 30 milhões de euros, liderado por uma empresa dinamarquesa, que conta com quatro milhões e meio em fundos comunitários. O objetivo é abastecer a ilha em 65% por renováveis.

Entre as vantagens, estima-se uma redução de 100 mil toneladas nas emissões de CO2 para a atmosfera, em 20 anos. Serão ainda poupados custos no transporte de energias fósseis.

No entanto, nada disto terá ainda repercussão na fatura final dos consumidores, admite à Renascença Duarte Conde Silva, um dos responsáveis pelo projeto.

“A Graciólica acaba por ser um produtor privado de eletricidade, que tem o seu cliente, que é a companhia elétrica dos Açores, que é a Eva, que é a responsável neste momento pela distribuição e comercialização de energia aqui nos Açores. Portanto, o projeto acaba por não chegar à parte da comercialização de energia, os preços para já se mantêm”, explica.

Diz ainda que a iniciativa se distingue sobretudo pela capacidade de entregar diretamente na rede toda a energia renovável que é produzida. “Temos muitos períodos em que a ilha consegue ser 100% renovável, ao contrário do que acontecia antigamente. De agora em diante, haverá períodos em que a Central termoelétrica está completamente desligada e toda a eletricidade consumida na ilha provém de fontes renováveis e do armazenamento dessa eletricidade em baterias”, detalha.

Além da central de baterias, para armazenar a energia, a Graciólica inclui ainda um parque eólico (com capacidade para produzir 4,5 MW) e um parque fotovoltaico (1MW).

Desde o último verão que estão em fase de testes. Neste momento já conseguem garantir abastecimento renovável durante quase três dias consecutivos e 34% do tempo.

O projeto é inaugurado esta quinta-feira, com a presença do Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.