Bastonário critica OE e diz que “dupla taxa” nos cães “é uma enorme discriminação”

O Bastonário da Ordem dos Veterinários critica as medidas relacionadas com os animais presentes no Orçamento do Estado para 2020, que passa a impor aos donos de cães o pagamento de uma “dupla taxa” de registo e mantém o IVA dos tratamentos médico-veterinários nos 23%.

“Antigamente, havia duas bases de dados, uma do Estado e outra particular, o que criava uma grande confusão, porque havia animais que estavam microchipados e não estavam registados. O Estado, em conjunto com a Ordem dos Veterinários e a Direção-Geral Alimentação e Veterinária, criou uma única base de dados, que entrou em vigor em outubro de 2019, e que acabava com esta dificuldade no registo dos animais”, explica Jorge Cid.

Com este novo regime, acabavam também as “licenças camarárias” e os detentores de cães tinham apenas que ir ao veterinário, que fazia a identificação e o registo do animal, e que segundo o bastonário “era extremamente simples e estava tudo a correr bem”.

Mas com a aprovação do Orçamento, regressou a obrigatoriedade de obter uma licença camarária, nas juntas de freguesia, o que para Jorge Cid “é um retrocesso, porque para além das pessoas terem de ir ao médico veterinário fazer o registo e o microchip, ainda têm de pagar uma taxa adicional nas juntas, durante toda a vida do animal”.

Na sua opinião, este situação vai fazer aumentar o abandono dos animais e levar os donos a não registar os animais, “porque não estão para ser taxadas a vida toda só pelo simples facto de terem um cão”.