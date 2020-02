Morreu Larry Tesler, o inventor do “cortar, copiar, colar”

A revelação foi feita pela empresa Xerox, na qual trabalhou durante grande parte de sua carreira. Tesler também inventou as funcionalidades de "Localizar" e "Substituir", igualmente importantes para quem utiliza regularmente um computador.

A função de recortar e colar foi supostamente inspirada na prática editorial de recortar partes de textos e colocá-las em outros lugares.

“Tesler criou a ideia do 'cortar/copiar e colar' e combinou o treino em informática com uma visão contracultural de que os computadores deveriam ser para todos”, explicou o museu de história da computação de Silicon Valley.

Este comando foi popularizado pela Apple depois de incorporá-lo em 1983 no computador Lisa e no Macintosh, lançado no ano seguinte.

Larry estudou na Universidade de Stanford e trabalhou em grandes gigantes tecnológicos, como a Amazon, Apple, Yahoo ou o Centro de Investigação de Palo Alto da Xerox.