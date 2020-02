Autoridades acreditam que tiroteio em Hanau teve motivações xenófobas

A Procuradoria Federal alemã avança que as investigações sobre os disparos que fizeram, pelo menos, nove mortos na cidade de Hanau tiveram “motivação xenófoba”.

No final da madrugada, o suposto autor do tiroteio, de 43 anos, foi encontrado morto num apartamento, onde se encontrava outro cadáver, que a polícia identificou como sendo a sua mãe de 72 anos. Segundo as autoridades, a informação recolhida sugere que o homem, um habitante local, cometeu suicídio.

No mesmo local, foram apreendidas uma carta e um registo gravado em vídeo.

A fonte ligada às investigações indicou que o ataque em cafés frequentado por cidadãos do Médio Oriente pode ter sido levado a cabo por um extremista de direita com "motivações xenófobas".

A agência de notícias alemã DPA noticiou que a polícia já está a examinar a gravação vídeo que o suspeito dos crimes difundiu previamente através da internet.

A gravação, cuja autenticidade está neste momento a ser apurada, refere-se a uma “teoria de conspiração sobre maus tratos a crianças nos Estados Unidos”.

O porta-voz da Procuradoria Federal em Hanau confirmou o número de mortos, mas não se pronunciou sobre o vídeo que está ainda a ser examinado. “Acreditamos que não há mais do que um atacante”, disse Jung à Associated Press.

“Esta manhã os nossos pensamentos estão com a população de Hanau, onde foi cometido um crime terrível”, disse um porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel através da rede social Twitter.

“Dirigimos os pêsames às famílias afetadas” acrescentou o porta-voz, Steffan Seibert.

Os cafés Hookah, onde ocorreram os ataques, são locais onde se fuma tabaco aromatizado em cachimbos de água, característicos do Médio Oriente.

A cidade de Hanau, com 100 mil habitantes, situa-se a cerca de 20 quilómetros de Frankfurt.