Salina renova pelo FC Porto

Daymaro Salina é o sexto jogador do atual plantel da equipa de andebol com que o FC Porto renova contrato. Os dragões anunciaram, esta quinta-feira, que o capitão tem novo vínculo válido até 2023.

"Sinto-me feliz. A ligação com o FC Porto começou em 2011, acho eu. Já foi há tanto tempo, que nem me lembro bem. Mas acho que foi em 2011, e nessa altura apenas conhecia o clube. Hoje em dia o clube já é uma parte de mim. Cada ano mais que aqui estou, fico mais feliz", diz o jogador nascido em Cuba, mas internacional por Portugal, em declarações publicadas pelo site do FC Porto.



Salina é o quinto andebolista a renovar contrato com os dragões, depois de Branquinho, Miguel Martins, Iturriza, André Gomes, M'Bengue e Ángel Hernández.