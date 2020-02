João Domingues cai nos "oitavos" do Open do Rio de Janeiro

João Domingues foi eliminado, esta quinta-feira, nos oitavos de final do Open do Rio de Janeiro, no Brasil, um torneio da categoria ATP 500.

Num duelo de "qualifiers", o número três português, 169.º do "ranking" ATP, cedeu perante o italiano Gianluca Mager, número 128 da hierarquia mundial, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-6(5), ao fim de 1h43.

João Domingues já tinha feito história, ao chegar aos oitavos de final, algo inédito na sua carreira. O tenista de Oliveira de Azeméis é apenas o quarto tenista português a vencer um encontro do quadro principal de um torneio ATP 500, depois de Frederico Gil, João Sousa e Gastão Elias.