Federer não vai a Roland Garros

Roger Federer anunciou, esta quinta-feira, que não vai competir no torneio de Roland Garros. O tenista suíço, de 38 anos, foi operado ao joelho direito e vai falhar toda a época de terra batida. Nas redes sociais, Federer lamenta, mas explica que não aguentava as dores.

"Já há algum tempo que o meu joelho direito me tem vindo a incomodar. Tinha a esperança que passasse, mas depois de discutir o tema com a minha equipa, decidi fazer uma artroscopia, ontem [quarta-feira], na Suíça. Depois da operação, os médicos confirmaram que tomeu a decisão certa e manifestaram confiança numa recuperação total", escreveu Federer, número três do "ranking" mundial.

O tenista anunciou que falha Roland Garros, Indian Wells, Bogota e Miami. Vencedor em Roland Garros em 2009, Federer, que chegou às meias-finais do Open da Austrália, já este ano, vai falhar a época de torneios em terra batida e voltará a competir em junho, a tempo da preparação para Wimbledon, já com a relva como superfície principal do circuito ATP.

Os primeiros torneios de relva são a Mercedes Cup, em Estugarda, na Alemanha, e o Limeba Open, em s'Hertogenbosch, na Holanda, a 8 de junho.