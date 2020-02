Dirigente do Sporting critica equipa de hóquei em patins

O diretor das modalidades do Sporting deixou fortes críticas à equipa de hóquei em patins dos leões.

A equipa de Alvalade perdeu, esta quarta-feira, com o FC Porto por 6-0 e perdeu a liderança da liga para o Benfica.

Miguel Albuquerque deixou mensagem no site do clube: "Isto é o Sporting Clube de Portugal. Quem não entender isto, não pode estar aqui!".

Segundo o dirigente, os hoquistas "não honraram os nossos valores, nem a nossa história".

Leia mensagem na integra:

"O que aconteceu aqui hoje nada tem a ver com o Sporting Clube de Portugal. Devemos todos ter a consciência disso. Principalmente quem hoje entrou dentro de campo com a camisola do Sporting CP vestida. Não honraram os nossos valores, nem a nossa história!

Temos de perceber, de uma vez por todas, que o título europeu conquistado no ano passado foi muito importante, mas já está no Museu há muito tempo. Faz parte do passado!!

Uma equipa com esta qualidade individual e com o investimento que esta modalidade tem, não pode, em menos de uma semana, ser eliminado da Liga Europeia e perder um jogo importante, como o de hoje, nas contas do título com resultados humilhantes! O Sporting CP e os Sportinguistas não merecem!

Esta equipa tem qualidade mais do que suficiente e todas as condições para continuar na luta pelo título nacional. Espero sinceramente que já no próximo encontro se lembrem do símbolo que têm ao peito, do que ele representa, e que, sobretudo alguns jogadores, controlem as suas atitudes dentro de campo.

Isto é o Sporting Clube de Portugal. Quem não entender isto, não pode estar aqui!"