Ryan Gauld convicto de que o Rangers vai eliminar o Braga

Ryan Gauld considera que o Rangers é favorito a passar aos oitavos de final da Liga Europa, no duelo com o Sporting de Braga. O médio escocês do Farense recorda as exibições da equipa de Steven Gerrard frente ao FC Porto, na fase de grupos, para concluir que a equipa do seu país tem todas as condições para seguir em frente.

"Eles [Rangers] empataram no Dragão e ganharam em casa. Defendem muito bem, têm muita qualidade. É muito difícil uma equipa ir ganhar ao Estádio Ibrox e acho que o Rangers vai passar. O estádio vai estar cheio, com cerca de 50 mil adeptos, e será muito difícil para o Braga", refere, em entrevista exclusiva a Bola Branca.



Ryan Gauld destaca, em particular, dois jogadores do plantel do clube escocês: "Ryan Kent e Alfredo Morelos são os jogadores que fazem a diferença na equipa do Rangers. O meio campo também é forte mas esses dois destacam-se. Acho que o Braga está a atravessar um bom momento mas aquele ambiente, na Escócia, ajuda muito a equipa do Rangers. Aqui sei que vai ser diferente. Lá o Rangers ganha, aqui não sei o que acontecerá".

Em Portugal desde 2014, quando chegou para o Sporting oriundo do Dundee United, Ryan Gauld é, nos dias de hoje, uma das estrelas do Farense, clube algarvio que tenta regressar à elite do nosso futebol. O jogador escocês, de 24 anos, vai ser um espetador atento da eliminatória entre Rangers e Sporting de Braga, com o primeiro confronto a realizar-se já hoje em Ibrox.

A partida começa às 20h00. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.