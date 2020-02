Hora europeia

Hoje é dia de Liga Europa para quatro clubes portugueses e os três jornais desportivos reservam destaque para o tema.

"Europa a doer", escreve "O Jogo". "All in", titula "A Bola", recorrendo à linguagem do poker, no sentido em que as equipas nacionais colocam as fichas todas na Europa. "A fórmula do título", descobre o "Record". Bruno Lage vai testar meio-campo que ganhou a Liga na época passada, formado por Florentino Luís e Samaris.

Benfica e Sporting são os primeiros a entrar em campo, às 17h55. Os campeões nacionais, despromovidos da Liga dos Campeões, jogam em Kharkiv, na Ucrânia, com o Shakhtar Donetsk; o Sporting recebe o Istambul Basaksehir. Às 20h00,o FC Porto joga na Alemanha, com o Bayer Leverkusen; o Braga defronta o Rangers, na Escócia.

É a 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com acompanhamento total na Renascença.

O caso Marega continua a dar que falar. Sérgio Conceição recusa lições de moral. O treinador assume que, em Guimarães, toda a gente ficou sem saber o que fazer. "O Jogo" recupera um caso que já tinha acontecido em Portugal. "Caso Sheriff antecedeu Marega". Arouca queixou-se à FPF de insultos dirigidos ao avançado ganês no jogo com o Lourosa.