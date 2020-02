Gerrard feliz com "noite fantástica" do Rangers frente ao Braga

Steven Gerrard, treinador do Rangers, admite que o Braga penalizou a má exibição da sua equipa, na primeira parte da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Depois do intervalo, o antigo internacional inglês já do que viu, com a reviravolta "express" no marcador.

"Foi uma noite fantástica, redescobrimo-nos com a exibição na segunda parte. Estávamos desiludidos ao intervalo, mas temos de dar mérito ao Braga, são uma boa equipa. Na primeira parte, nunca estivemos bem e os bons jogadores castigam isso. Fomos castigados um par de vezes. Estou muito mais satisfeito com a segunda parte, fomos fantásticos. Nunca desistimos, o que é importante nesta fase. Derrotámos uma boa equipa", assumiu o técnico do Rangers, ao canal de televisão inglês BT Sport.

Gerrard realçou o "caráter incrível" demonstrado pela sua equipa, na segunda parte, que permitiu dar a volta ao 0-2 com que o Braga vencia. O Rangers acabou por triunfar, por 3-2, mas recebeu uma má notícia.

Perder Morelos é "dececionante"

Alfredo Morelos, melhor marcador dos escoceses, viu cartão amarelo, devido a protestos, e não poderá jogar na segunda mão, em Braga. Steven Gerrard não ficou nada satisfeito, no entanto, tentou relativizar.

"É muito dececionante [não poder contar com Morelos], ele é o nosso melhor marcador e muito importante para nós. Mas dá uma oportunidade a outro jogador. Nós valemos pela equipa", sublinhou.



A segunda mão dos 16 avos da Liga Europa, entre Braga e Rangers, está marcada para a próxima quarta-feira, às 17h00, na Pedreira.