Feirense pode voltar a treinar no Marcolino

O Feirense pode voltar a treinar no relvado do Estádio Marcolino Castro, ainda que a equipa, por regra, utilize o campo, apenas, para jogos. A Liga anunciou, esta quinta-feira, que levantou a interdição ao clube, depois da avaliação feita no último jogo ali realizado, recomendando, no entanto, a utilização do espaço apenas para jogos das competições profissionais.

O Feirense treina, habitualmente, no Complexo Desportivo e poupa o relvado do Marcolino. A interdição não interferiu na preparação da equipa, visto que o clube dispõe de infra-estruturas de treino.

Impedidos de trabalhar durante a semana nos seus estádios continuam cinco clubes: Aves, Paços de Ferreira, Belenenses SAD e Santa Clara, da I Liga, e Cova da Piedade, da II Liga.