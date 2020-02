Começa a luta pelos "oitavos" da Liga Europa

À mesma hora do jogo do Sporting, 17h55, o Benfica joga na Ucrânia, em Kharkiv, com o Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro. Os ucranianos não competem há dois meses e são líderes destacados do seu campeonato. O Benfica vem de três jogos sem vencer. Empatou com o Famalicão, mas o resultado foi suficiente para garantir presença na final da Taça de Portugal. Perdeu com FC Porto e Braga, para o campeonato, e ficou com os dragões a apenas um ponto de distância, quando chegou a estar a sete.