Flamengo empata na 1.ª mão da Supertaça sul-americana

O Flamengo, treinado por Jorge Jesus, empatou com o Independiente del Valle, a dois golos, na 1.ª mão da Recopa da América do Sul, equivalente à Supertaça europeia, que coloca frente a frente o vencedor da Libertadores e o vencedor da Copa Sul-americana.

O primeiro golo do jogo, que se realizou no Equador, foi do apontado de penálti, por Jacob Murillo, do Inpendiente. O Flamengo deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Bruno Henrique, aos 65', e Pedro, aos 85'.

No entanto, nos descontos, Pellerano fez o golo do empate, também de penálti. O jogo da 2.ª mão realiza-se na próxima quarta-feira, 26 de fevereiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 00h30.