Barcelona paga 18 milhões de euros por Braithwaite

O Barcelona oficializou a contratação de Martin Braithwaite. O avançado dinamarquês, de 28 anos, deixa o Leganés, que recebe 18 milhões de euros pela transferência. Braithwaite assina por quatro anos e meio.

A contratação de Braithwaite foi possível fora da janela de transferências, porque a Liga Espanhola permitiu, após avaliar o boletim clínico apresentado pelo clube, a propósito da lesão de Dembelé, que não volta a jogar esta época.

Quique Setién ganha reforço para o ataque, numa altura em que também não conta com Luis Suárez.

O dinamarquês era o melhor marcador do Leganés, com oito golos, e o clube dos arredores de Madrid não poderá contratar substituto, nesta fase. O Leganés está no penúltimo lugar do campeonato espanhol, a dois pontos do Celta de Vigo, a primeira equipa acima da linha de água.

Braithwaite chegou ao Leganés em janeiro de 2019, proveniente do Middlesbrough. O avançado tem 13 golos num ano no clube. Formado Esbjerg, da Dinamarca, jogou quatro épocas no Toulouse. Além do Middlesbrough, também representou o Bordéus.