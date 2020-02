Marc Márquez renova até 2024 com a Honda

A Honda anunciou, esta quinta-feira, o prolongamento do contrato com Marc Márquez até 2024. A parceria de sucesso, que já valeu seis títulos de campeão do mundo de MotoGP ao espanhol, terá, pelo menos, mais quatro anos de duração.

Márquez, de 27 anos, recorda que foi a marca japonesa que lhe deu a primeira oportunidade, em 2013, de se mostrar ao mundo na categoria rainha do motociclismo. "Desde o primeiro ano que temos alcançado sucesso. Estou muito feliz por continuar a fazer parte da família da Honda. A HRC (Honda Racing Corporation) dá-me a confiança de que ao renovar esta parceria, mantemos o objetivo comum de continuar esta história de sucesso", escreveu o piloto.

Marc Márquez tem seis títulos de MotoPG, venceu 56 corridas, esteve 95 vezes no pódio e conquistou 62 "pole positions" com a Honda. A partir desta temporada terá Álex Márquez, seu irmão, como companheiro de equipa.

A época de MotoGP, com Miguel Oliveira na KTM da Tech 3, da arranca a 8 de março, no Qatar.