​Isabel Camarinha, nova líder da CGTP: “Nós nunca fomos mansinhos”

Não é tão assertiva como o antecessor, Arménio Carlos, mas vai fazendo os seus avisos ao Governo. Em entrevista Renascença/Público, que pode ouvir esta quinta-feira às 13h00, Isabel Camarinha ainda que o número total de sindicalizados aumentou e salienta a “nova ferramenta” dos sindicatos.

Quais são as prioridades da CGTP?

O modelo de baixos salários e de empobrecimento dos trabalhadores em Portugal não pode continuar. Os trabalhadores empobrecem a trabalhar. O aumento do salário mínimo nacional (SMN), além de ser insuficiente, não foi acompanhado de um aumento salarial geral que, de facto, reconheça as carreiras e as qualificações adquiridas pelos trabalhadores ao longo dos anos de trabalho. O aumento de 90 euros para todos os trabalhadores é uma das questões que temos colocado em todas as negociações com o Governo e na concertação social. O aumento significativo dos salários é um imperativo nacional não só para a melhoria das condições dos trabalhadores e das suas famílias, mas também para a economia do país. Vimos que com os últimos aumentos do SMN a economia do país desenvolveu-se. Todo aquele espectro de calamidade que ia acontecer, de que as empresas não iam aguentar, não foi verdade. Pelo contrário, o consumo aumentou, as empresas melhoraram as suas condições e se isto [o aumento] fosse uma coisa com mais significado, a economia desenvolver-se-ia mais e o consumo continuaria a aumentar. Isso também poderia ser conseguido através da contratação coletiva.

E é onde nós priorizamos a nossa atividade. A questão da contratação coletiva tem um problema gravíssimo que é a caducidade das convenções coletivas. Não desistimos, de forma alguma, de conseguir revogar a norma da caducidade bem como voltar a repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador para equilibrar as relações de trabalho. Acha que é possível um acordo de rendimentos como o Governo pretende nesta legislatura?

O que estava em cima da mesa sobre um eventual referencial está a ficar um bocadinho tremido. Não se está a chegar a acordo nem por parte das organizações patronais, nem por parte das confederações sindicais. Para nós, a questão fundamental é que haja aumento de salários de 90 euros para os trabalhadores do público e do privado e a contratação coletiva. Podemos discutir tudo na concertação social, mas se não houver sinais de que se vai revogar a caducidade das convenções coletivas de trabalho, vamos continuar a ter o bloqueio e a dificuldade de negociar que temos tido [até aqui] com as associações patronais. Elas podem sempre invocar a caducidade para acabar com as negociações e para tentar retirar os direitos que estão consagrados nos contratos coletivos de trabalho. Para nós, isto é fundamental a par das medidas que são necessárias para combater a precariedade, que é uma área que tem sido muito maltratada. Temos um mercado de trabalho em mudança em que um fenómeno que está a crescer é a “uberização” em que os trabalhadores não são proprietários do seu negócio, mas também não têm proteção da Segurança Social. Como é que a CGTP responde a esses trabalhadores?

Em primeiro lugar, é inaceitável a possibilidade de haver trabalhadores que não têm quaisquer direitos. É importantíssimo estes trabalhadores organizarem-se nos sindicatos da CGTP para conseguirmos chegar à regulamentação do seu trabalho. Isso é fundamental. Os sindicatos da CGTP estão a contactar estes trabalhadores no sentido de os organizar. Está a ter algum efeito, mas estes trabalhadores têm uma situação tão frágil que isso dificulta a ligação aos sindicatos. Não funcionam em conjunto, estão muito isolados.

Esse é um dos desafios dos sindicatos perante o trabalho do futuro. Muitos negócios novos estão a nascer com esse modelo assente nesse tipo de trabalhadores. Como é que o mundo sindical consegue adaptar-se a isso? Vamos fazer tudo para contactar esses trabalhadores, mas também apelamos a que esses trabalhadores venham aos sindicatos. A “uberização”, para além de ser uma ameaça aos direitos dos trabalhadores, também não é uma ameaça aos sindicatos?

Não acho que seja uma ameaça pois os sindicatos encontram sempre formas de contactar com os trabalhadores e os trabalhadores sabem que nós estamos lá para os apoiar. Há então uma falha de comunicação dos sindicatos em relação aqueles trabalhadores que se deslocam para os chamados movimentos inorgânicos?

Não. Há aí muito aproveitamento, muito populismo com base em aspirações que gostariam de ter uma resposta imediata, muito projetados pela própria comunicação social. Os trabalhadores acabam por se envolver em ações um pouco aventureiristas que não são consequentes e consistentes. Os sindicatos da CGTP todos os dias defendem os trabalhadores e apoiam a sua luta, não é só para fazer aquela greve de não sei quanto tempo. Somos muito responsáveis na forma como organizamos a luta dos trabalhadores. Às vezes, são até criticados por serem demasiado responsáveis.

Não consideramos que somos demasiado [responsáveis] porque não acredito que isso exista. Agora, isso não significa que não haja formas inovadoras e ações de luta das mais variadas. Que formas de luta inovadoras os sindicatos da CGTP tiveram nos últimos tempos?

A forma mais inovadora, que não é nova, é os trabalhadores fazerem greve. Para trabalhadores que nunca na sua vida fizeram greve, é sempre inovadora porque é a primeira vez. Os nossos sindicatos fazem ações das mais diversas, desde acampamentos à porta a vigílias. Agora, têm que ser ações com a participação dos trabalhadores e em que estes se organizem com o sindicato para exigir aquilo que são as suas reivindicações como, por exemplo, nos horários de trabalho onde impera a desregulação e o impedimento dos trabalhadores terem vida pessoal e familiar. É só trabalho, trabalho, trabalho e não há vida para além do trabalho. As empresas é que mandam e gerem a vida do trabalhador. Isto não pode ser. Exigimos uma regulação dos horários de trabalho e a redução do horário para as 35 horas sem perda de remuneração o que iria também contribuir para o desenvolvimento do país. Iria criar mais postos de trabalho, permitir o tal aumento da natalidade. Quem pode, com os horários que são praticados, ter filhos, levá-los à creche? Como podem ser pais? A CGTP disse que registou quase 115 mil novos associados, mas não divulgou no congresso o número de sindicalizados que tem. Porquê?

Não temos o número completamente apurado, mas sabemos que crescemos ligeiramente em relação ao congresso anterior [cerca de 550 mil]. A parte das saídas tem muito a ver com a destruição de emprego, precariedade, da tentativa de impedimento do exercício da actividade sindical. Se os sindicatos não podem entrar nos locais de trabalho e falar com os trabalhadores também não conseguem sindicalizá-los com a mesma facilidade. O novo parecer do Ministério do Trabalho sobre a entrada de dirigentes sindicais nas empresas onde não há delegados ou sindicalizados vai facilitar então o aumento da taxa de sindicalização que tem vindo a baixar.

Não sei se tem vindo a baixar, depende dos setores. Mas sim, isso já foi fruto daquilo que tem vindo a ser a exigência da CGTP para que se cumpra a lei. Não temos nenhum problema com a lei, mas com o seu incumprimento por parte das empresas e da própria ACT que tinha uma interpretação que, muitas vezes, ia ao encontro daquilo que as empresas colocavam nos impedimentos. Este parecer é muito importante e vamos utilizá-lo como uma ferramenta para podermos entrar em todos os locais de trabalho.