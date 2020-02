Seleção portuguesa mantém sétimo posto no "ranking" da FIFA

A seleção portuguesa, campeã europeia em título, mantém o sétimo posto no "ranking" da FIFA. A atualização deste mês não tem grandes alterações na classificação, dada a pouca atividade das equipas. A Bélgica mantém a liderança, com a França, adversária de Portugal no Euro 2020, no segundo posto e o Brasil a completar o pódio.

Inglaterra, Uruguai e Croácia também estão à frente da seleção nacional. Espanha (8.º), Argentina (9.º) e Colômbia (10.º), de Carlos Queiroz, fecham o "top-10".

A Alemanha, o outro adversário já conhecido de Portugal no Campeonato da Europa, ocupa o 15.º posto. A melhor seleção africana é o Senegal, na 20.ª posição; o Japão é o melhor da Confederação da Ásia, no lugar 28; a melhor seleção da CONMEBOL é o México, no 11.º lugar; a Nova Zelândia, melhor da Oceânia, está na posição 122.