Federação revela programa completo de jogos até ao Euro 2020

A Federação Portuguesa de Futebol publicou, esta quinta-feira, o programa definitivo da preparação da seleção nacional para o Campeonato da Europa 2020. A novidade é um jogo com Malta, a 9 de junho. Será o último desafio dos campeões europeus, antes de começaram a tentar defender o título conquistado em 2016.

A equipa de Fernando Santos tem cinco jogos agendados: Bélgica, Croácia, Eslovénia, Espanha e Malta.

No Torneio Internacional do Qatar, que se disputa em Doha, no Al Rayyan Education City Stadium, defronta Bélgica e Cróacia. A partida frente aos belgas - líderes do "ranking" FIFA - está agendada para 27 de março, com início pelas 17h30, enquanto o encontro frente aos croatas está marcado para 30 de março, às 18h30.

A 31 de maio, a formação orientada por Fernando Santos irá jogar diante da Eslovénia, às 17h00, no Estádio de Stozice, em Ljubljana, em partida que assinala o centenário da federação eslovena. Portugal volta a entrar em ação a 5 de junho, ao defrontar a Espanha, em Madrid, às 18h30.



No último jogo de preparação antes do Campeonato da Europa 2020, Portugal recebe Malta, a 9 de junho, em local ainda não revelado. Portugal inicia a 16 de junho sua participação no Europeu 2020, tendo a França, a Alemanha e uma seleção vencedora do "play-off" como adversários no Grupo F.