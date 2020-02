Fabinho: "Shakhtar está sem ritmo e isso pode pesar"

Fabinho prevê "dificuldades" na deslocação do Benfica ao terreno do Shakhtar, em Kharkiv, onde crê que a equipa ucraniana tem condições para criar problemas aos encarnados, mas ressalva que a equipa de Bruno Lage pode tirar proveito do tempo de inatividade do adversário. O Shakhtar não compete há dois meses, devido à pausa de inverno na Ucrânia, e a equipa de Luís Castro "está sem ritmo".

"O Benfica pode aproveitar o facto de o Shakhtar estar agora a voltar da pré-temporada. Os jogadores estão sem ritmo de jogo e isso vai pesar na questão fisica. Na segunda parte, acredito que o Benfica vai ter mais intensidade que o Shakhtar", justifica o médio brasileiro, que representou o Pinhalnovense e o Oriental Dragon na sua passagem por Portugal, e seguiu para a Ucrânia para representar o Olimpik Donetsk, de onde saiu em dezembro último.

Em declarações a Bola Branca, Fabinho perspetiva um "grande jogo entre duas equipas de topo", deixando elogios ao trabalho desenvolvido por Luís Castro.

"O Benfica vai ter algumas dificuldades, apesar da boa equipa que tem. Eu creio que o Shakhtar tem um ataque muito forte e uma equipa bem madura, tudo fruto do bom trabalho que o treinador tem feito", enaltece Fabinho, antes de acrescentar que a diferença de ritmo competitivo entre os conjuntos pode ditar o resultado desta eliminatória dos 16 avos da Liga Europa.

Entrosamento ofensivo como arma e a lentidão da defesa como calcanhar de Aquiles

Fabinho conhece bem o Shakhtar e não guarda boas memórias do adversário do Benfica nesta Liga Europa. No último confronto entre Olimpik de Donetsk e a equipa de Luís Castro, Fabinho esteve em campo e viu a sua equipa perder por 3-0.

Para o brasileiro de 23 anos, o atual campeão ucraniano tem muita "qualidade" do meio-campo para a frente e salienta que o entrosamento já existente entre os jogadores permite que estes joguem quase de olhos fechados.

"Do meio-campo para a frente, o Shakhtar tem uma série de jogadores que se conhecem e que jogam há muito tempo juntos, como é o caso do Marlos, do Taison, do Alan Patrick e do Moraes. É nessa zona que o Shakhtar tem mais qualidade e será a partir daí que vai trazer mais problemas ao Benfica", sustenta Fabinho, tendo aproveitado para deixar um conselho a Bruno Lage quanto à estratégia a adotar para ganhar vantagem neste jogo.

"Se o Benfica conseguir puxar alguns contra-ataques rápidos, eu acho que consegue matar o jogo. A defesa do Shakhtar não é muito boa e é um pouco lenta", frisa.



Clima de tensão política não afasta adeptos

A partida entre o Shakhtar e o Benfica vai disputar-se em Kharkiv a cerca de 300 quilómetros a norte de Donetsk. Apesar da distância entre o palco do jogo e a sede da equipa de Luís Castro, Fabinho refere que não vai faltar apoio à equipa ucraniana.

"Eu creio que os adeptos vão estar lá. Já faz algum tempo desde o último jogo do Shakhtar. Os adeptos vão todos ver o jogo, até porque sentem saudades de ver futebol. O estádio vai estar lotado", termina.

O Shakhtar-Benfica tem início marcado para hoje às 17h55 e conta com relato na Renascença e com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.