Bruno Lage espera acertar no onze na Liga Europa

O treinador do Benfica reafirma que os problemas defensivos são coletivos, mas acredita que pode vencer o Shaktar Donetsk. Já sobre o momento que a equipa atravessa, Bruno Lage refere: “Perdemos seis pontos e ainda continuamos em primeiro”.

“Demorámos mais de um ano até que o momento chegasse. Agora é dar um passo em frente. Amanhã é mais uma excelente oportunidade perante um adversário muito competente, temos uma ambição grande”, refere.

Em conferência de imprensa, o técnico dos encarnados reafirma que “os golos sofridos são um problema coletivo perfeitamente identificado, temos de trabalhar, consolidar e aperfeiçoar para sermos equipa mais competente”.

Sobre as lacunas identificadas por Luís Castro, Lage desvaloriza: “Cada treinador tem a sua opinião sobre aquilo que vê. Mais importante é fazermos nós a nossa análise. Uma equipa que quer pressionar vai deixar espaços”.

“O mais importante é a dinâmica que os jogadores oferecem. Não vou tentar adivinhar, espero acertar no meu onze para ganhar”, disse.

Questionado sobre se a equipa estará cansada, Bruno Lage diz que “tendo quatro dias de intervalo, os jogadores estarão disponíveis. Jogando quinta e segunda não há inconveniente nenhum”.

O técnico encarnado acrescenta que “todas as equipas entram com objetivo de ganhar a Liga Europa. É altura de olharmos para nós e ser consistentes ofensiva e defensivamente”.

Campeonato ou Liga Europa? “Se eu escolher uma ou outra, o presidente despede-me. Aqui é ganhar tudo”

Já Adel Taarabt referiu que "[as expectativas] são as melhoras. Respeito o Shakhtar, porque é uma boa equipa, mas quando entramos em campo é sempre para ganhar, independentemente do adversário".