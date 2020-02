Bayer quer festejar Carnaval com "muitos golos" ao FC Porto

O treinador do Bayer Leverkusen, Peter Bosz, não quer saber de favoritismo e pede, apenas, que haja muitos golos, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao FC Porto. Um duelo que será acolhido em festa, entre os festejos do Carnaval, em Leverkusen.

"Não me interessa ser ou não favorito, quero sempre ganhar. Seja em casa ou fora, quero ganhar sempre. Espero um jogo com muita tática e muito físico. Espero que tenha muitos golos, especialmente do lado do Leverkusen", assumiu o treinador dos farmacêuticos, esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

A receção ao FC Porto acontece em pleno dia de Carnaval, que na pequena cidade de Leverkusen é festejado de forma "louca". Peter Bosz garante que a festa não afeta a preparação para o jogo, que "é importante". Ainda assim, admitiu a possibilidade de uma variante interessante: "Provavelmente, os espectadores estarão fantasiados."

Quanto ao jogo em si, o treinador do Bayer Leverkusen, que acredita que "é possível ganhar a Liga Europa", mas prefere levar as coisas "jogo a jogo", teceu rasgados elogios ao FC Porto de Sérgio Conceição.

"É uma equipa muito importante, com grandes qualidades físicas e técnicas", enalteceu, além de revelar que Tapsoba, contratado em janeiro ao Vitória de Guimarães, "revelou segredos" sobre os portistas.

FC Porto reduz desilusão do adeus à Champions

Ao lado de Peter Bosz, na conferência de imprensa desta quarta-feira, para falar a receção ao FC Porto, estava Nadiem Amiri.

O médio alemão, de 23 anos, assumiu que foi difícil ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, no entanto, realçou que encontrar uma equipa com a reputação do FC Porto diminuiu a desilusão:

"Estivemos num grupo muito difícil na Liga dos Campeões [com Juventus e Atlético de Madrid], agora vamos encontrar uma equipa famosa como o FC Porto, uma equipa importante. Estamos preparados."

Amiri assumiu que o Bayer terá de conseguir "um bom resultado", em casa, para poder discutir a eliminatória no Dragão.

"O FC Porto é uma equipa com muita qualidade e ótimos jogadores, por isso temos de nos preparar bem", sublinhou o médio alemão.

O Bayer Leverkusen-FC Porto está marcado para quinta-feira, às 20h00, na BayArena, em Leverkusen, na Alemanha. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.