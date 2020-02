Regionalização. André Ventura está-se "nas tintas para a Constituição"

A lei fundamental prevê a criação das regiões administrativa, mas André Ventura faz tábua rasa desse texto para criticar os projectos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda que defendem a regionalização.

A intervenção provocou protestos de outros deputados, mas André Ventura prosseguiu: “O Chega quer mandar a regionalização para o lixo da história, que é onde devia ter estado”, frisou.

André Ventura a dizer que se está “nas tintas para a Constituição”, numa espécie de rampa de lançamento intencional para a conferência de imprensa que irá dar esta quarta-feira, no Parlamento, sobre o projeto de castração química do Chega para os condenados por pedofilia.

A iniciativa levanta dúvidas ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que na conferência de líderes desta quarta-feira pediu novo parecer para aferir da constitucionalidade do projecto de André Ventura.

A única resposta a estas declarações de André Ventura surgiu do Bloco de Esquerda, com o deputado João Vasconcelos a recordar ao líder do Chega que está sentado no Parlamento à custa da “Constituição da República, ao 25 de Abril e à democracia”.



[notícia atualizada às 19h18]