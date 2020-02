Eutanásia é a solução mais "fácil"

Leia também

Esta quinta-feira será novamente discutida e votada a legalização da eutanásia no nosso parlamento com a justificação, segundo os defensores, de proporcionar uma morte mais digna aos portugueses. Esta discussão e votação surgem antes de se disponibilizarem cuidados paliativos a toda a população portuguesa. Serão votados projetos de lei que permitem que as pessoas escolham morrer com mais dignidade, sem antes estar assegurado que vivem com dignidade quando enfrentam uma doença progressiva, avançada e incurável.



Muito se tem feito na área dos cuidados paliativos em Portugal, principalmente por profissionais empenhados em cuidar e promover a dignidade no fim de vida. Em 2017 surge o primeiro Plano Estratégico de Desenvolvimento para os Cuidados Paliativos. Contudo, o investimento por parte do Serviço Nacional de Saúde nesta área tem ficado muito aquém das necessidades dos doentes e apenas 30% da população tem acesso a este tipo de cuidados.

Segundo o plano estratégico 2019-2020, deveriam existir 54 equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos; em vez disso, em novembro de 2019, existiam 29, sendo que a grande maioria funciona com graves problemas de recursos humanos e materiais, resultantes da falta de investimento nesses cuidados que podem proporcionar os cuidados devidos a quem, apesar de ter uma doença progressiva, avançada e incurável, continua a viver.

Segundo os estudos feitos em território nacional, relativamente à preferência de local de morte, a maioria dos portugueses deseja estar em casa no momento de morrer, no seu local de conforto, rodeado de quem mais gosta, preservando a sua intimidade e podendo viver até que a morte chegue. Um dos fatores que leva as pessoas a preferir estar em casa é a sensação de segurança sentida; contudo, se os cuidados de saúde não estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, essa sensação é abalada por uma ausência de resposta, fazendo com que doentes e cuidadores se sintam abandonados e que recorram aos cuidados hospitalares, nomeadamente ao serviço de urgência.

As equipas comunitárias são multidisciplinares, especializadas, criadas para cuidar da pessoa com doença progressiva, avançada e incurável com elevado grau de complexidade, e também da sua família. São estes profissionais que podem ajudar os portugueses a terem o conforto e a privacidade da sua casa, até à morte, mas essas equipas necessitam de recursos que lhes permitam funcionar com qualidade. É irónico falar de liberdade e autonomia do doente no momento de escolher a morte, ignorando que a liberdade, a autonomia e o direito de escolha da pessoa doente, estão claramente condicionadas pela falta de recursos.

Também nos hospitais existe uma falta de investimento nos cuidados a pessoas em fim de vida e continuamos a ver, num país que se quer liberal, moderno, e que tenciona dar um salto civilizacional ao legalizar a eutanásia, pessoas a morrerem em macas nos corredores do serviço de urgência. Achamos que a discussão e a votação devem centrar-se no momento da morte e não no que conseguimos fazer pela dignidade em vida.