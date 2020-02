Poligamia próxima de ser descriminalizada no Utah

A descriminalização da poligamia está mais próxima de vigorar no estado norte-americano de Utah.

Uma proposta de lei nesse sentido, que reduz a poligamia consensual entre adultos a uma infração equiparável a uma transgressão de trânsito, acaba de ser aprovada por unanimidade no senado estadual.

A medida só se tornará lei se for, entretanto, aprovada pelo congresso, mas é provável que encontre maior resistência nessa câmara.

Pela proposta apresentada pela senadora Deirdre Henderson a poligamia passaria a ser punível com multa até 750 dólares, em vez de cinco anos de prisão, como acontece atualmente.

Casos em que um homem se casa com mais do que uma mulher sem o conhecimento e consentimento das restantes, casos em que as mulheres em causa são menores, continuarão a ser crime.

A poligamia continua a ser praticada no Utah e mais alguns estados vizinhos, por membros de grupos que se separaram da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como a Igreja Mórmon. Estes mórmones fundamentalistas nunca aceitaram a renúncia da igreja principal à poligamia, que foi implementada pelos fundadores da religião, no Século XIX.

Os defensores da descriminalização da poligamia argumentam que a prática se mantém na mesma, embora de forma clandestina, e que o medo das autoridades impede vítimas de violência e relações abusivas de os denunciarem às autoridades. Também dissuade os seus praticantes de procurarem ajuda médica ou social quando dela precisam.

Contudo, nem todos concordam com a proposta. Críticos como o movimento Sound Choices Coalition argumentam que a poligamia é uma prática inerentemente perigosa para mulheres e crianças, sobretudo jovens raparigas que são frequentemente pressionadas a entrar em casamentos polígamos com homens mais velhos.

Esta não é a primeira vez que a criminalização da poligamia é contestada nos Estados Unidos. Em dezembro de 2013 um homem com quatro mulheres processou o estado, invocando a inconstitucionalidade de uma parte da lei que proíbe não só a poligamia como também a coabitação com mais do que uma mulher, precisamente para tentar impedir os casamentos não declarados. Um juiz federal deu-lhe razão, mas em recurso a lei foi reinstituída. Contudo, as autoridades nunca tentaram processar Kody Brown, que foi estrela de um “reality show” chamado “Sister wives”, precisamente sobre famílias polígamas.

[Notícia corrigida às 16h10]