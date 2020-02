Escuteiros americanos declaram falência perante acusações de abusos sexuais

A principal organização escutista nos Estados Unidos, a Boy Scouts of America (BSA), declarou falência na terça-feira, perante uma vaga de novas acusações de abusos sexuais sobre menores.

A BSA é a organização que coordena e supervisiona a atividade escutista de mais de dois milhões de jovens em todo o país. Estes jovens estão, contudo, filiados em núcleos escutistas locais, associados a igrejas, escolas ou outros movimentos e organizações. A declaração de falência da BSA não deve afetar as atividades e o financiamento autónomo dessas representações locais.

A falência é, aliás, uma opção estratégica tomada pela BSA precisamente para evitar ter de lidar com cada acusação de forma individual, em diferentes tribunais por todo o país. Com esta medida a organização verá todos os processos concentrados num só tribunal, que terá em conta a realidade financeira da BSA para decidir que indemnizações atribuir a cada vítima.

A recente onda de acusações tem a ver com o facto de alguns estados americanos terem passado leis que permitem, durante um tempo limitado, que vítimas de crimes de abuso sexual que já tenham prescrito possam ver os seus casos reabertos. Estas leis têm tido um efeito particularmente grave para igrejas, escolas e outras organizações, incluindo a BSA.

No mesmo dia em que abriu o processo de falência, a organização publicou um comunicado em que manifestou profunda revolta pelo facto de ter havido crianças abusadas ao abrigo das suas atividades, por pessoas que tinham por missão cuidar delas.

“A BSA preocupa-se muito com todas as vítimas de abuso e pedimos desculpas sinceras a qualquer pessoa que tenha sido prejudicada durante o seu tempo de escutismo. Revolta-nos que tenha havido ocasiões em que indivíduos se aproveitaram dos nossos programas para magoar crianças inocentes”, disse o presidente da BSA, Roger Mosey, acrescentando que tudo se fará para que todas as vítimas recebam uma compensação equitativa, sem pôr em causa a missão da organização.