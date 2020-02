Jakobsen vence primeira etapa da Volta ao Algarve

O ciclista holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) tornou-se o primeiro líder da Volta ao Algarve em bicicleta, ao impôr-se ao sprint no final da primeira etapa, entre Portimão e Lagos.

No final dos 195,6 quilómetros da tirada, Jakobsen venceu em 4:55.37 horas, à frente dos italianos Elia Viviani (Cofidis) e do Matteo Trentin (CCC), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Jakobsen lidera com o mesmo tempo de Viviani e Trentin.

Na quinta-feira, corre-se a segunda etapa, com a ligação de Sagres ao Alto da Fóia, num percurso de 183,9 quilómetros, com quatro contagens de montanha, a última das quais de primeira categoria, coincidente com a meta.