Gil Vicente – Benfica com lotação esgotada

O encontro entre Gil Vicente e Benfica, marcado para segunda-feira, no encerramento da 22.ª jornada da I Liga, vai ter lotação esgotada, informam os minhotos.

"O Gil Vicente FC informa que os bilhetes para o jogo de segunda-feira com o SL Benfica encontram-se esgotados", pode ler-se numa nota publicada pelos galos no site oficial, a cinco dias da partida agendada para o Estádio Cidade de Barcelos.

Os ingressos começaram a ser vendidos em 6 de fevereiro e fonte dos minhotos indicou à agência Lusa a cedência de cerca de 5.000 bilhetes destinados aos adeptos 'encarnados', que irão ocupar as bancadas norte, normalmente afeta aos clubes visitantes, e sul inferior, ambas a um custo unitário de 25 euros.

A receção aos campeões nacionais também está a ser encarada com expectativa pelos aficionados barcelenses, que ajudarão a preencher os 12.000 lugares sentados do recinto, muito graças às 5.500 cadeiras anuais vendidas no início da temporada.

A maior assistência registada pelos gilistas em 2019/20 deu-se logo na jornada inaugural do campeonato, em 10 de agosto, quando 10.962 espetadores presenciaram o triunfo sobre o vice-campeão nacional FC Porto (2-1).