Gerrard espera recuperar confiança do Rangers frente ao Braga

Steven Gerrard, treinador do Rangers, espera que a equipa escocesa volte a apresentar a sua melhor imagem na Liga Europa e consiga eliminar o Sporting de Braga, nos 16 avos de final da Liga Europa.

Os protestantes têm tido um mês de fevereiro periclitante, com apenas duas vitórias em quatro jogos para o campeonato da Escócia. Resultados que permitiram que o Celtic fugisse, na liderança. Frente ao Braga, Gerrard espera conseguir recuperar a confiança.

"Se conseguirmos uma boa exibição contra uma equipa do nível do Braga, dar-nos-á a confiança e crença de que precisamos. Algumas das nossas melhores exibições foram na Liga Europa. Esta é uma oportunidade de provarmos que pertencemos a este nível. Se queremos estar felizes no final do jogo, temos de fazer uma grande exibição", frisou o antigo internacional inglês, em conferência de imprensa.

Apesar de, com o FC Porto, que está acima do Braga no campeonato (segundo para terceiro), o Rangers ter conseguido uma vitória, em casa, e um empate, no Dragão, Gerrard rejeita favoritismo frente ao Braga.

"O Braga é a equipa em melhor forma em Portugal, neste momento. Ganharam uma taça e conseguiram alguns grandes resultados. Sabemos da dificuldade, temos sido 'underdogs' desde a fase de grupos e mal podemos esperar. Estamos ansiosos pelo desafio", destacou.

Gerrard assumiu a ambição de "estar por cima do jogo" e pediu ao público que apoie o Rangers. O treinador dos escoceses não espera, contudo, que as condições climatéricas ou a atmosfera no estádio afetem o Braga: "Tenho a certeza que o Braga estará bem preparado para Glasgow. Não terá grande impacto no resultado final."

O Rangers-Sporting de Braga está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Ibrox Stadium, em Glasgow. Encontro com informações em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.