Paulo Fonseca desmente má relação com jogadores da Roma

Paulo Fonseca assegura que não teve qualquer discussão com os seus jogadores e garante que tem "uma boa relação com os jogadores" da Roma. "É fácil inventar problemas no balneário e discussões. Não é verdade, não houve nenhum confronto. Estamos aqui para trabalhar de forma honesta, sem qualquer intenção de esconder seja o que for. Estamos disponíveis para falar de todos os problemas, mas não é correto quando se inventam coisas. E neste momento é muito fácil inventar", diz o treinador português.

A Roma atravessa uma crise de resultados. A equipa não vence há cinco jogos, o treinador está pressionado e a equipa está a ser criticada. Fonseca sente a pressão, mas não a estranha.

"Está a ser criada uma negatividade na Roma que eu não entendo. A mim disseram-me, quando cheguei, que é difícil trabalhar na Roma, que há uma grande pressão. Mas se não queremos pressão não devemos treinar na Serie A. Em Kiev, se não venceremos um jogo os adeptos esperam os jogadores e o treinador. Não posso treinar uma equipa que queira vencer e depois não queira pressão. Estou aqui e estou preparado. Quando não venço a crítica é mais dura, mas é assim em todo o lado", responde.

A Roma está no 5.º lugar da Serie A, a seis pontos da Atalanta, no 4.º posto, o último de acesso à Liga dos Campeões. O objetivo do clube é estar na Champions na próxima época e Paulo Fonseca continua a acreditar que é possível. Outro caminho para lá chegar é vencer a Liga Europa. A Roma começa a disputar a passagem aos oitavos de final, frente ao Gent, na quinta-feira.

O técnico português, no entanto, só destaca "a importância de vencer" os belgas. "Nós continuamos a acreditar que é possível chegar à Champions através do campeonato. Temos de voltar a ser a equipa que eramos, temos de recuperar a confiança", determina.

Declarações de Paulo Fonseca na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 1.ª mão dos 16 avos de final com o Gent. A partida é na quinta-feira, no Olímpico de Roma, às 20h00.