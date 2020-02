Tanmay Bakshi. "Continuamos a tratar a tecnologia como um unicórnio, uma coisa exótica"

Tanmay Bakshi é cativante. Aos cinco anos já trabalhava com tecnologia e código. Tinha apenas nove quando lançou a sua primeira aplicação iOS na App Store. As primeiras coisas aprendeu-as com o pai, até se lançar sozinho na demanda de aprender mais e mais através de livros e da internet, sobre temas tão variados como computação e psicologia.

Agora com 16 anos, Bakshi tem um canal de YouTube com 300 mil subscritores e trabalha com grandes empresas tecnológicas como a IBM e a Google. Em entrevista à Renascença, à margem da conferência "Building The Future" organizada pela Microsoft em Lisboa, explicou como pretende revolucionar o ensino através da inteligência artificial e computação automática.

Sempre em tom otimista, defende que os avanços tecnológicos -- que continuam a não estar integrados na maioria dos currículos escolares -- representam oportunidades mais do que riscos.

Com que idade começou a trabalhar para empresas como a IBM e a Google?

Tinha cinco anos quando comecei a trabalhar com tecnologia e código. Aos nove anos tive a minha primeira aplicação IOS na App Store, a "TTables". Aos 11 anos comecei a trabalhar com tecnologia de "machine learning", através do Watson. E por volta dessa altura, aos 12 anos, comecei também a colaborar com a IBM e, eventualmente, com empresas como a Google e a Microsoft em todos os diferentes tipos de tecnologia, código aberto e patenteado.Trabalho com a tecnologia de nova geração.

É um autodidata, aprendeu tudo sozinho, movido pela curiosidade e com a ajuda de livros. Acha que isso lhe dá vantagem para tentar corrigir o que está mal no Ensino Superior?

Tem razão, aprendi em casa e a razão porque gosto tanto do ensino doméstico é porque permite muito mais flexibilidade. Adoro tecnologia, mas ser capaz de cobrir tudo é realmente importante para mim. Por exemplo, há alguns anos, quando tinha seis ou sete anos, tinha vídeos no YouTube sobre cálculo e disciplinas do género, de nível elevado, onde seria impossível chegar através da escola regular.

É por isso que não se limita a aprender apenas sobre tecnologia?

Claro. De certa forma, a flexibilidade que estudar em casa me dá é a que mais me convém. Por exemplo, comecei no "machine learning" através do Watson (IBM) e, especificamente, o serviço "Personality Insights", que prevê traços de personalidade através do texto. Este serviço introduziu-me no campo da psicologia e da linguagem, e de como a linguagem evoluiu e como está integrada no cérebro humano e na psicologia linguística. Aprendi que o "machine learning" conduz a muito mais fora da tecnologia.

Já conhece as empresas por dentro. A educação responde às necessidades empresariais?

É uma das coisas que estou a tentar corrigir. A educação moderna não é suficiente para o futuro. É até bastante irónico. A educação é a área que deve preparar a próxima geração para indústrias que ainda não existem mas, por alguma razão, é também a que evolui mais devagar. Se apresentasse um alienígena ao mundo da educação humana, eles diriam que é contra-intuitivo: é um oxímoro, não faz sentido.

Pode elaborar?

Não é apenas o que ensinamos que está mal, mas também como ensinamos, em particular. Os métodos de ensino não são individualizados, adaptados aos alunos, e isso é um enorme problema, porque todos aprendemos de formas diferentes e a diferentes ritmos. É importante introduzir os alunos ao mundo das tecnologias e, em particular, à tecnologia da próxima geração, para capacitá-los e dar-lhes ferramentas fundamentais, da forma certa.

Como se faz esta transformação no terreno? Acha que a solução passa por reduzir o tamanho das turmas?

Esse é um dos problemas. Quanto mais um professor tiver de generalizar ou tabelar pela média uma aula, mais vais afastar alguns alunos, porque estão longe da média dessa classe. Quanto menor for a turma, mais individualizado pode ser o ensino.