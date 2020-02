"Alguém põe em causa o valor do City?" Luís Castro desvaloriza mau momento do Benfica

Luís Castro rejeita que o Benfica esteja em crise, apesar dos três jogos sem vencer - dois deles derrotas - que a equipa portuguesa acumula. O treinador do Shakhtar Donetsk recusa atribuir favoritismos e promete respeitar o Benfica, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

"Sempre que apresentamos o adversário que temos pela frente aos jogadores, nunca contemplamos os últimos resultados. O que nos interessa analisar é o valor das equipas. Uma equipa ou tem competência ou não tem competência. O Benfica tem jogadores de seleção, um treinador bom, uma instituição forte. Em determinados momentos, tal como outras equipas, não consegue resultados", referiu o técnico português, esta quarta-feira, na antevisão da partida.

À Sport TV, Luís Castro sustentou a sua argumentação com o atual campeão inglês, uma das equipas mais fortes do mundo, que neste momento está 15 pontos atrás do líder da Premier League, o Liverpool:

"O Guardiola é um grande treinador, o Manchester City é uma grande equipa. Não ganham sempre. Alguém põe em causa o valor do Guardiola ou do City? Não há treinador no mundo que esteja imune às derrotas."



Neste sentido, já na sala de imprensa, Luís Castro rejeitou prever "odds" para a eliminatória: "Determinar um favorito quando se encontram equipas deste nível não tem sentido. Vai ser uma eliminatória muito ratada. Vão ser duas grandes batalhas e dois grandes espetáculos."

Entrar na cabeça do amigo Bruno Lage

Luís Castro espera que o Shakhtar Donetsk seja capaz de, na primeira mão, em casa, "fazer um bom resultado, que será ganhar o jogo sem sofrer golos, para levar para Lisboa a decisão da eliminatória".

"Temos pela frente uma tarefa muito difícil, um Benfica fortíssimo. Sou amigo do Bruno [Lage], gosto dele como pessoa e como treinador. Está a fazer um trabalho fantástico no Benfica e fico muito feliz por ter sido escolhido para o Benfica e por estar a ter êxito", referiu o técnico.

O facto de o Shakhtar ter menos ritmo de jogo, dado que o campeonato ucraniano está parado, preocupa Luís Castro. Contudo, o treinador garante que não se refugiará nessa desculpa e apontou que o facto de a sua equipa estar mais fresca fisicamente pode ser uma mais-valia.

Chamado a prever o onze do Benfica, Luís Castro não se escondeu:

"De uma forma muito leve, acho que Vlachodimos, Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo. Florentino e Taarabt, que tem estado muito bem, e a número 10, Chiquinho ou Rafa. Depois, Pizzi e Cervi ou Rafa. Na frente, poupa Vinícius e mete Seferovic? Depende muito de como o Lage encara esta primeira mão, se quer arriscar tudo ou guardar algumas balas. Acho que ele vai querer tudo já amanhã [quinta-feira]."

O Shakhtar Donetsk-Benfica está agendado para as 17h55 de quinta-feira, no Estádio do Metalist, em Cracóvia, na Ucrânia. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.