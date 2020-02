Elton John abandona concerto devido a pneumonia

Sir Elton John, de 72 anos, ficou sem voz a meio de um espetáculo realizado este domingo no estádio Mount Smart, em Auckland.

“Tenho que me ir embora. Desculpem”, afirmou Elton John, em lágrimas e abanando a cabeça.

A audiência manifestou apoio ao cantor e irrompeu em aplausos, enquanto Elton John deixava o palco ajudado pelos seus assistentes.

Este era o primeiro concerto na Nova Zelândia da digressão de despedida que vai levar o cantor de êxitos como “Tiny Dancer” ou “Nikita” aos quatro cantos do mundo.

Na semana passada, Elton John conquistou um Óscar de Melhor Canção por "(I'm Gonna) Love You Again", no filme "Rocketman" sobre a sua vida.