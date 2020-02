160 portugueses e uma mensagem para os jovens: na escolha da profissão "o importante é gostar"

O especialista em comunicação digital, Rui Passos Rocha – que, atualmente, colabora com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e com o ISCTE-IUL – entrevistou 160 pessoas, entre as quais, a atriz Rita Blanco, o comediante Ricardo Araújo Pereira e o futebolista Gelson Martins e ainda vários cidadãos "anónimos", que têm diferentes profissões – desde engenheiro civil até calceteiro – compilando tudo num livro intitulado “O Importante é Gostar: Guia de Profissões para os Jovens”.

Aos 33 anos tinha acabado de mudar de emprego e estava a refletir sobre o que o motivava profissionalmente, quando surgiu a ideia de criar um livro para ajudar os jovens a tomar decisões sobre o futuro profissional.

À Renascença, explica que quando começou a sonhar este guia, o objetivo “era juntar pessoas que não são conhecidas do comum dos portugueses, mas que têm opiniões muito interessantes” sobre o modo como se pode viver a vida profissional. Entretanto, ao falar com amigos, apercebeu-se que convidar também “algumas pessoas famosas” poderia fazer o livro ganhar dimensão e chegar a mais testemunhos “muito interessantes”. E assim foi.

Cada entrevista seguiu um estilo diferente, dada a diversidade de profissões e de caminhos, mas todas tinham um objetivo comum: “transmitir aos jovens as principais competências necessárias para ser um bom profissional numa determinada área”. E não só aquilo que se aprende academicamente, mas também as chamadas “soft skills”, isto é, as competências sociais e humanas, difíceis de definir objetivamente, mas cada vez mais importantes. Apesar de não ser um especialista no tema e, portanto, não querer avançar com grandes teorias sobre o modelo de ensino português, o autor afirma que “na altura das escolhas, é importante os jovens terem noção da complexidade e variedade de opções que têm ao seu dispor” e não tem a certeza que, atualmente, os adolescentes tenham esta consciência no fim do 3.º ciclo e do ensino secundário. O principal conselho é que experimentem o máximo possível, participando em atividades e envolvendo-se em projetos, porque “as escolhas que os jovens fazem, muito intuitivamente, são as escolhas certas” e esta intuição deve ser estimulada, na medida do possível, durante o crescimento. Nestas declarações deixa um alerta. “As profissões que hoje têm muita procura, podem não ser as mesmas que amanhã têm e o importante é que os jovens pensem naquilo que os motiva mesmo. Assim, vão trabalhar melhor e até ganhar mais”.