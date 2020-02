Padres portugueses à procura do sexto título europeu em futsal

A seleção dos padres portugueses já está na República Checa para o campeonato europeu de futsal do clero que vai realizar-se naquele país, entre 17 e 21 de fevereiro. A equipa, constituída por 16 sacerdotes de várias dioceses, tem como objetivo alcançar o sexto título europeu.

“Vamos revalidar o título, para irmos para o sexto”, diz à Renascença o padre Ivo Coelho. O sacerdote, de 36 anos, pároco na zona de Valpaços, na Diocese de Vila Real, integra a seleção desde 2010.

E o padre André Meireles foi um dos jogadores decisivos na conquista do último europeu. Com um ‘hat-trick’ frente à Bósnia, em Montenegro, levou Portugal a conquistar o seu quinto título europeu de futsal e a tornar-se no segundo país com mais títulos, a seguir à Polónia. O sacerdote, de 28 anos, pároco no concelho de Chaves, diz-se preparado para voltar a marcar golos para que a seleção das quinas possa revalidar o título.

“Trabalhamos para isso, já desde setembro, a cada domingo, ao fim da tarde, nos reunimos e treinamos, com esse objetivo que é o procurar trabalhar para ir buscar. A equipa embebe muito dessa confiança, desse anseio, dessa busca e agora é fazer o nosso trabalho, procurar fomentar esta nossa boa relação, para que seja uma equipa e não procurarmos andar cada um a conseguir o seu objetivo pessoal”, conta à Renascença.

O padre André, no mundo do futebol conhecido por Meira, admite que marcar três golos numa só partida “não é para todos”, sente-se “bastante lisonjeado”, mas refere que “é um dom”.

“Todos temos dons, mas como também nosso Senhor no-lo diz, temos que os por a render. Para nós, soube-nos bem, porque conquistamos o campeonato europeu e é uma alegria que, no nosso sentido, no pensar da equipa, se estende a toda uma nação”, explica o sacerdote.

Para ganhar é preciso marcar, mas não menos importante é manter a baliza intacta. E as redes de Portugal estão entregues a Marco Amaro, pároco na zona de Pedras Salgadas. O sacerdote, de 30 anos, diz-se “preparado” e espera que tudo corra pelo melhor.

“É trabalho que se tem de ir fazendo, é uma posição mais ingrata porque não posso falhar. Se falhar uma vez, eles caem-me todos cima, mas, sim, toda a equipa é importante, todos os elementos são fundamentais. Para não perdermos, basta não sofrer golos, essa é a máxima e, a partir daí, é também confiar nos colegas que resolvem à frente”, conta o padre Marco.

Também o padre Carlos Rubens, de 35 anos, assegura estar em boa forma. Conta que a tática de preparação passou por “cortar um bocadinho à boca e fazer desporto mais intenso neste último mês”. O sacerdote que é pároco no concelho de Montalegre está há nove anos na seleção, tantos quantos tem de sacerdote, fala da experiência como algo de “muito gratificante”.

“Sairmos daqui como uma equipa, como amigos, e depois encontrarmos outros colegas com quem já não estamos há um ano e conviver e celebrar a mesma fé, é sempre muito gratificante”, observa.

“Nós sentimos sobretudo esta alegria de perceber o futebol como um desporto coletivo. Naturalmente que todos, na nossa unicidade, nos destacamos, mas o mais importante é também no desporto viver os valores cristãos, evangélicos, e dar testemunho nesta sociedade que, às vezes, é um bocadinho mais personalista e egoísta”, completa o padre André Meireles.

Já o padre Ivo Coelho destaca a “experiência fantástica” que se vive, ao conviver com outras seleções. “É algo fantástico, maravilhoso, outras culturas, outras realidades, padres que estão em lugares de guerra, padres que são perseguidos, padres da Igreja Ortodoxa. É uma experiência fantástica, única, nós celebrarmos a missa com a Igreja Ortodoxa em latim, aquele convívio, a partilha. No fundo, aquilo que nos une a todos é Jesus Cristo”, descreve o sacerdote.