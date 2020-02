Primeiro-ministro reage ao caso Marega. "Atos de racismo são crime e intoleráveis"

Em relação ao avançado maliano do FC Porto, o primeiro-ministro manifestou-lhe "total solidariedade", considerando que Marega provou no campo de jogo "ser não só um grande jogador, mas também um grande cidadão".

O primeiro-ministro manifesta "total solidariedade" com o "grande cidadão" e jogador do FC Porto Marega, que no domingo foi vítima de insultos racistas, e salientou que todos os atos de racismo são crime e intoleráveis.

Jogadores do FC Porto e também do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo.

O avançado Marega pediu para ser substituído, ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, por ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os 'dragões' venciam por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.

O treinador do FC Porto lamentou o incidente no final da partida, em declarações à SportTV: "Somos uma família independentemente da cor da pele", declarou Sérgio Conceição.

“O jogo passa para segundo plano quando algo do género acontece. Estamos completamente indignados. Sei bem da paixão que existe aqui em Guimarães pelo clube, mas sei que a maior parte dos adeptos não se revê naquilo que sucedeu, com um pequeno grupo de adeptos a insultar o Moussa [Marega] desde o aquecimento. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, altura, cor do cabelo, cor da pele”, referiu Sérgio Conceição na flash interview.

Em conferência de imprensa, o presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa, diz que não se apercebeu de qualquer comportamento racista, mas se aconteceram os adeptos serão castigados. Pinto Lisboa lamenta o que diz terem sido as atitudes provocatórias de Marega após o segundo golo do FC Porto.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga de Clubes já reagiram ao "caso" Marega, repudiando "atos de racismo".

Em declarações depois do jogo nas redes sociais, o jogador confirma que foi alvo de "gritos racistas" e lamenta que não tenha sido protegido pela equipa de arbitragem.