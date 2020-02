Insultos a Marega. PSP analisa imagens de videovigilância para identificar responsáveis

A PSP ainda não identificou os responsáveis pelos insultos racistas ao jogador Marega, do FC Porto, durante o jogo deste domingo em Guimarães.

A Direção Nacional da PSP esclareceu à Renascença que aquando dos incidentes no estádio do Vitória de Guimarães, a Polícia tomou conta da ocorrência, mas não conseguiu identificar os autores dos insultos racistas, devido “à massa humana que se encontrava no estádio”.

Contudo, está a visionar as imagens de videovigilância. Depois vai elaborar o relatório do policiamento desportivo, que será enviado às entidades competentes. No caso, a Liga de Clubes e o próprio Vitória de Guimarães.

Caso se identifiquem os autores dos referidos insultos racistas, as autoridades judiciais devem intervir.

O jogador do FC Porto Marega pediu para ser substituído ao minuto 71 da partida com o Guimarães, por ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os 'dragões' venciam por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.



Tanto o Presidente da República como o Primeiro-ministro já condenaram o episódio e manifestaram-se solidários com o jogador.

Moussa Marega reagiu através das redes sociais aos “gritos racistas” de que foi alvo na partida de domingo. Na mensagem criticou os adeptos do Vitória de Guimarães e os árbitros por não o terem defendido.



O mundo do futebol uniu-se para expressar o total repúdio face ao que aconteceu em Guimarães.