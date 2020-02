Eutanásia é “negar” a medicina e “violar grosseiramente o juramento”

Leia também

Há princípios civilizacionais essenciais e imutáveis, como é o direito à vida, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a nossa Constituição afirmam claramente como inviolável!

A manipulação das palavras é uma manobra ardilosa de obter a resposta desejada. Adulterando a linguagem pode manipular-se o conteúdo. Se se perguntar a alguém se quer “sofrer”, a resposta será “não”. Mas se se perguntar, às mesmas pessoas, se concordam com “assassinar”, elas naturalmente dirão também que “não”.

E nem sempre o que é “legal” é “eticamente correto”. A eutanásia é, seguramente, negar o essencial da profissão e violar grosseiramente o juramento feito após terminar o curso médico.

Ao procurar avaliar um problema tão importante como a eutanásia e o suicídio assistido, importa em primeiro lugar que todos conheçam e compreendam o “verdadeiro” significado das palavras e, por outro lado, compreendam os argumentos e razões dos que concordam ou discordam. Isto, evidentemente, sem permitir que a adulteração do significado das palavras leve a manipular o conteúdo e a acreditar no simplesmente inaceitável.

Alguns procuram camuflar com palavras atraentes (como “direitos, liberdade, respeito ou compaixão”) as ideias mais bárbaras, assim procurando dar-lhes uma maior respeitabilidade e probabilidades de aceitação. Se a pergunta feita for apelando ao “repúdio do sofrimento” é evidente que todos dirão que o não desejam. A primeira coisa a fazer é, pois, definir muito claramente os conceitos.

Dizem os defensores da eutanásia que ela torna a morte digna. Então entendem que a morte natural e a sua aceitação, não o é? Como aceitar tal demagogia e tal deturpação da linguagem e do seu verdadeiro significado, no intuito de facilitar a aceitação da sua opinião, que no fundo esquece os valores fundamentais do Ser Humano, desde que nasce até que morre?

Eutanásia é a morte intencionalmente provocada por um profissional de saúde. Não é mais do que tirar a vida, seja qual for a razão e a idade. Não é eutanásia a aplicação de medicação administrada com a intenção de diminuir o sofrimento do doente terminal incurável, mesmo que contribua indiretamente para abreviar a vida, no denominado mecanismo de “duplo efeito”. Aqui o que verdadeiramente conta é a intenção do gesto terapêutico, de que o médico será muitas vezes o verdadeiro e único juiz.

A total rejeição eutanásia foi aliás de novo recentemente reafirmada e sem sombra dúvidas pela Associação Médica Mundial. O que pensaria um doente sabendo o seu médico não comprometido a cumprir o Juramento feito após concluir o curso de Medicina, e que o obriga a procurar evitar a doença, a tratar o doente da melhor maneira possível e, finalmente, a nunca deixar de o apoiar quando os cuidados que curam já não podem ser eficazes e a morte não deixará de surgir como a lei da vida determina.

O suicídio “farmacologicamente” assistido, por profissional de saúde ou por qualquer outra pessoa, sob qualquer argumento, mesmo por compaixão e o desejo de aliviar o sofrimento, se acaba com o sofrimento é também porque acaba com a Pessoa que sofre, sendo igualmente tirar a vida.

Distanásia ou obstinação terapêutica, em que se prolonga a vida sem qualquer esperança de recuperação e com o inerente sofrimento do doente e dos familiares, é igualmente um erro grave e claramente condenável.