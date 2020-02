A3 cortada devido a acidente com camião que fez um ferido

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado carregado de resíduos de vidro, na A3, na zona de Santo Tirso, provocou um ferido e obrigou ao corte da via, no sentido Norte/Sul.

De acordo com a fonte do Comando Distrito de Operações de Socorro do Porto (CDOS), a vítima está a ser assistida no local.

O acidente, cujas circunstância ainda estão a ser apuradas, ocorreu na zona de Covelas, estando o trânsito a ser desviado para a EN 14, em direção ao Porto, uma vez que a carga do camião ficou espalhada na via.

O acidente na A3, que liga o Porto a Valença, ocorreu às 8h07.