​China destrói e lava dinheiro para combater coronavírus

Para compensar a retirada de circulação destes valores, o banco central chinês decidiu reemitir largas quantidades de dinheiro. Só para Wuhan, zona do país onde o surto surgiu, foram emitidos quatro mil milhões de yuans.

O dinheiro proveniente de zonas de alto risco, como hospitais ou mercados, é alvo de tratamento especial e pode vir a ser destruído, acrescenta o Banco do Povo.

De acordo com o comunicado emitido por estes dias, os bancos chineses estão obrigados a, literalmente, lavar o dinheiro, desinfetando-o a altas temperaturas e com luzes ultravioleta. Estão depois obrigados a retirar de circulação essas notas e moedas entre sete a 14 dias.

A medida foi anunciada pelo Banco do Povo da China. A entidade revelou que está a desinfetar notas e moedas que potencialmente possam ter estado em contacto com o vírus.

A China decidiu desinfetar e até mesmo destruir dinheiro como medida para ajudar a combater a propagação do coronavírus (Covid-19).

O Covid-19 já matou 1.770 pessoas na China continental e infetou 70.548.



Além de 1.770 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão e um em França.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.