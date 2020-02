Ataque a igreja protestante faz 24 mortos no Burkina Faso

O ataque ocorreu no domingo, durante um serviço semanal, mas foi divulgado nesta segunda-feira pelas autoridades do país, num comunicado enviado à agência AFP.





“O número provisório é de 24 mortos, incluindo o pastor. Outras 18 pessoas ficaram feridas e alguns indivíduos foram sequestrados”, avançou o coronel Salfo Kabore.

De acordo com a mesma fonte, os homens atacaram “uma população local pacífica depois de identificar as pessoas e as separar dos não residentes”. Alguns conseguiram fugir para a cidade vizinha de Sebba.

O Burkina Faso é um dos países mais pobres do mundo, mas vive uma revolta jihadista desde 2016, que avança no Sahel e tem as igrejas e cristãos como alvos preferenciais.