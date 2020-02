Por Marega

Os três jornais desportivos reservam as manchetes para Marega e condenam os insultos que o jogador do FC Porto ouviu em Guimarães, durante o jogo com o Vitória. "Somos Marega", titula "A Bola"; "Crime", regista "O Jogo"; "Marega 5-0 Racismo", lê-se na manchete do "Record".

O avançado do FC Porto abandonou o relvado aos 71 minutos de jogo, devido a insultos racistas. Marega recebe solidariedade nas primeiras páginais dos jornais. O maliano decidiu a partida, ao marcar o segundo golo da vitória do FC Porto, por 1-2

Ao contrário do jornal "A Bola", que dedica toda a primeira página ao tema, o "Record" chama ainda a destaque a vitória de Jorge Jesus na Supertaça do Brasil, o triunfo do Braga no Mundialito de futebol de praia e avalia a prestação da defesa do Benfica.

"O Jogo" faz contas aos recordes de Rúben Amorim e antecipa titularidade de Jovane Cabral no Sporting.