Marega não é caso único. O longo historial de racismo no futebol

17 fev, 2020 - 11:12 • Sofia Freitas Moreira com Redação

O avançado do FC Porto Marega abandonou o relvado após alegados insultos racistas dos adeptos do Vitória de Guimarães, durante o jogo deste domingo a contar para a 21.ª jornada do campeonato. O incidente demarca-se como o mais recente caso de racismo no futebol, juntando-se a uma longa lista de acontecimentos semelhantes ao longo dos anos.

“Quem distingue raças não é humano”. As reações nas redes sociais ao caso Marega

Os dragões estiveram envolvidos, esta temporada, noutro caso de alegado racismo. A UEFA abriu um processo disciplinar devido a cânticos na receção ao Young Boys, para a fase de grupos da Liga Europa, que acabou por ser arquivado. Desde o início de 2020 já se registaram, pelo menos, três casos de racismo no futebol. O incidente mais recente, anterior ao caso de Marega, aconteceu na Liga Italiana, no dia 14 de fevereiro, quando o Cagliari baniu permanentemente três adeptos do seu estádio por comportamentos considerados racistas. Um dos casos mais memoráveis dos últimos tempos envolve o internacional português do Manchester City Bernardo Silva. O jogador foi oficialmente acusado, pela Federação Inglesa de Futebol (FA), de "conduta imprópria", devido a um "tweet" em que comparava uma fotografia do companheiro no Manchester City Benjamin Mendy ao "Conguito", mascote de uma marca de chocolates. A “brincadeira” causou a suspensão por um jogo de Bernardo, que também teve de pagar uma multa de 58 mil euros.

No escalão máximo português, o último incidente do género data de novembro de 2017, quando os adeptos do Sporting de Braga recorreram a atos discriminatórios ao Desportivo das Aves, que saiu vencedor da partida (2-0). O Braga foi punido com um jogo à porta fechada e uma multa de 22.950 euros, mas a decisão acabou por ser revertida em janeiro de 2018 pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Um dos casos mais mediáticos também remete para 2017, quando o Rio Ave foi condenado a pagar 536 euros de multa pelos cânticos racistas proferidos pelos seus adeptos contra Renato Sanches, que na altura jogava pelo Benfica.