António Costa assinala dupla vitória de Marega

António Costa junta a sua voz à manifestação de solidariedade com Moussa Marega, jogador do FC Porto que foi alvo de alegados insultos racistas em Guimarães. O Primeiro-ministro assinala uma "dupla vitória" do futebolista maliano.

"O Marega provou duplamente a sua capacidade. Primeiro, desportivamente, marcando o golo que colocou o Porto a um ponto da liderança [da I Liga], mas, sobretudo, como cidadão, explicando que há limites para tudo e que este tipo de comportamentos é inaceitável. Foi uma dupla vitória de Marega. Temos de expressar solidariedade com ele e o repúdio total por este tipo de comportamentos", condena o primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas, em Lisboa, à entrada para a reunião de concertação social.



Antes de abandonar o relvado, ao minuto 71, Marega marcou o golo da vitória do FC Porto (1-2). Resultado que permitiu ao clube encurtar a vantagem do Benfica, líder da I Liga, para um ponto. Costa teve uma primeira reação, logo após o final do jogo, no Twitter, em que condenou "todos e quaisquer atos de racismo".