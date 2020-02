Fátima e Lisboa assinalam centenário da morte de santa Jacinta

As dioceses de Fátima e de Lisboa começam a assinalar este domingo o centenário da morte de santa Jacinta. Apesar do dia 20 de fevereiro ser a data do centenário da morte de Santa Jacinta e coincidir com a Festividade dos Pastorinhos, o início das celebrações começa quatro dias antes.

O Santuário de Fátima promove uma série de iniciativas a começar já este domingo, em que haverá o “VI Concerto evocativo dos três pastorinhos de Fátima”. Será às 15h30 na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.

Será em “homenagem a esta festa dos pastorinhos, mas tendo em consideração a Santa Jacinta nos 100 anos da sua morte”, sublinha a Irmã Sandra Bartolomeu do Movimento da Mensagem de Fátima.

No dia 19, quarta-feira, haverá “uma Vigília de Oração às 21h30, que inclui o Rosário habitual no Santuário, a seguir a Procissão das Velas e haverá também uma veneração junto aos túmulos perto da Basílica de Nossa Senhora do Rosário”, explica a religiosa.

No dia 20, ainda em Fátima, na Capelinha das Aparições, haverá o “Rosário solenizado, que depois é seguido de uma Procissão dos Ícones dos Santos Francisco e Jacinta Marto até à Basílica da Santíssima Trindade, onde haverá a Missa das 11 horas”.

A parte da tarde será “dedicada aos mais pequenos”. A partir das 14 horas está previsto “o acolhimento das crianças dos colégios e escolas de Fátima na Basílica da Santíssima Trindade. “Haverá um breve momento de diálogo, de conversa em torno dos pastorinhos. Em seguida irão em procissão até à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde são convidados a depositar uma flor feita por si. Foi-lhes pedido esse contributo, que fizessem uma flor com materiais diversos”. Trata-se de um gesto para “homenagear e venerar Santa Jacinta junto ao seu túmulo”, explica a Irmã Sandra.

Às 17h30 haverá as vésperas e depois o rosário pelas 18h30 e 21h30.

Ainda neste dia, mas em Lisboa, dá-se início ao chamado “Tríduo de Oração” para comemorar este centenário da morte de Jacinta Marto que decorre até ao dia 22. Estes 3 dias são organizados pelo Secretariado Diocesano de Lisboa do Movimento da Mensagem de Fátima.

A partir das 15 horas haverá uma conferência no Hospital D. Estefânia. Será conduzida por “uma devota que tem feito uma pesquisa em torno de Jacinta e até organiza alguns percursos em Lisboa, percorrendo um bocadinho os passos dela nesta cidade”, revela esta religiosa.

Pelas 16h30 está marcada uma Missa presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

Este evento, no Hospital Pediátrico, prende-se com o facto de ter sido lá “que ela foi operada e acabou por morrer”.

No dia seguinte, 21 de fevereiro, “haverá às 17h30 o Rosário na Igreja dos Anjos, porque quando Jacinta morre, foi para lá que ela foi levada e velada”. Depois da Oração do Terço, segue-se uma Eucaristia.