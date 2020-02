Sérgio Conceição. “O que se passou aqui foi lamentável"

O treinador do FC Porto fez uma curta declaração após o triunfo diante do V. Guimarães, mas apenas sobre o incidente com Marega.

“O jogo passa para segundo plano quando algo do género acontece. Estamos completamente indignados. Sei bem da paixão que existe aqui em Guimarães pelo clube, mas sei que a maior parte dos adeptos não se revê naquilo que sucedeu, com um pequeno grupo de adeptos a insultar o Moussa [Marega] desde o aquecimento. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, altura, cor do cabelo, cor da pele”, referiu Sérgio Conceição na flash interview.

O técnico dos dragões acrescentou: “Somos humanos, merecemos respeito e o que se passou hoje aqui foi lamentável”.

O avançado Marega pediu para abandonar a partida por alegados insultos racistas. O jogador dos dragões marou o segundo golo da sua equipa no Afonso Henriques, fez gestos para a bancada e desde aí foi alvo dos adeptos vimaranenses. Acabou por sair ao minuto 72, depois de ter feito golo ao minuto 60.

O FC Porto venceu por 2-1 em Guimarães.