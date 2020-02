"Racismo não é opinião, é crime". Reações aos insultos a Marega

O avançado Marega terá sido alvo de insultos racistas durante a partida contra o FC Porto e começam a chegar reações de vários quadrantes.

O próprio jogador portista reagiu à situação na rede Instagram. Marega atira-se “aos idiotas” e critica a atitude dos árbitros.

Liga de Clubes e Federação de Futebol reagiram ao caso, lembrando que "os comportamentos racistas são intoleráveis".

O Sporting já manifestou solidariedade para com Marega, tal como o Sp. Braga ("Hoje e sempre, somos pelos valores do desporto e da dignidade humana. Pelo Marega, por todos!"). O Benfica reagiu, via Twitter, com uma mensagem a manifestar-se contra o racismo, sem, no entanto, se referir ao caso Marega.