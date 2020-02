Insultos a Marega podem valer 1 a 3 jogos à porta fechada

O especialista de direito desportivo Luís Cassiano Neves diz que, a comprovar-se que houve cânticos racistas, o V. Guimarães pode ser castigado com 1 a 3 jogos à porta fechada.

“Comprovando-se que houve, de facto, uma promoção, um consentimento ou uma tolerância de cânticos racistas poderá estar aqui em causa uma sanção de realização de jogos à porta fechada, que será no mínimo de um e no máximo três, e assessoriamente sanção de multa”, disse desportivo Luís Cassiano Neves, em declarações à Renascença.

O avançado do FC Porto Marega abandonou o relvado após alegados insultos racistas dos adeptos do Vitória de Guimarães, durante o jogo deste domingo a contar para a 21.ª jornada do campeonato.

O incidente aconteceu por volta dos 70 minutos de jogo, depois de Marega ter marcado o golo que colocou os dragões em vantagem.

Marega fez o 2-1 e virou-se para uma das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques a bater no braço.

Visivelmente perturbado com os insultos que lhe foram dirigidos, o avançado maliano encaminhou-se depois para fora do relvado e pediu para sair.